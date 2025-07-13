МИД России негодует: «сливной бачок» тиражирует дезинформацию

12 июля Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника сообщил, что Путин поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США. По информации портала, Путин озвучил такую позицию в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Министерство иностранных дел России опровергло сообщение американского портала Axios о призыве президента РФ Владимира Путина к Тегерану отказаться от обогащения урана.

МИД РФ, комментируя публикацию, назвал Axios «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную «дезинформацию». Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что портал базируется в Вашингтоне, недалеко от Пентагона и штаб-квартиры ЦРУ. «Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком «Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую «нулевое обогащение», — по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что позиция России по ирано-израильскому конфликту хорошо известна, и добавили, что Москва считает необходимым урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.