Призыв Маска не понравится Трампу

Маск указал на противоречивую позицию президента США, который неоднократно произносил имя «Эпштейн», но одновременно призывал прекратить обсуждения этой темы.

«Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее Маск намекал на наличие в материалах дела информации о Трампе и сомневался, что можно считать президента честным без публикации этих документов. Позже он удалил этот пост. По официальным данным, материалы расследования содержат список лиц, связанных с Джеффри Эпштейном, включая известных политиков и бизнесменов. Среди них — бывшие главы государств и знаменитости.

Министерство юстиции США и ФБР в начале июля не нашли доказательств существования «списка Эпштейна», версий о шантаже влиятельных лиц или убийстве финансиста. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что такого списка не существует. Тем не менее Дональд Трамп и его команда ранее обещали рассекретить документы по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность расследования.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Через месяц он умер в тюремной камере — предположительно, самоубийство.