USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Призыв Маска не понравится Трампу

15:15 1526

Миллиардер Илон Маск вновь обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом опубликовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Маск указал на противоречивую позицию президента США, который неоднократно произносил имя «Эпштейн», но одновременно призывал прекратить обсуждения этой темы.

«Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее Маск намекал на наличие в материалах дела информации о Трампе и сомневался, что можно считать президента честным без публикации этих документов. Позже он удалил этот пост. По официальным данным, материалы расследования содержат список лиц, связанных с Джеффри Эпштейном, включая известных политиков и бизнесменов. Среди них — бывшие главы государств и знаменитости.

Министерство юстиции США и ФБР в начале июля не нашли доказательств существования «списка Эпштейна», версий о шантаже влиятельных лиц или убийстве финансиста. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что такого списка не существует. Тем не менее Дональд Трамп и его команда ранее обещали рассекретить документы по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность расследования.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Через месяц он умер в тюремной камере — предположительно, самоубийство.

Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 5747
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
17:45 371
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13115
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 775
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 1969
Убийство полковника СБУ: новые подробности
Убийство полковника СБУ: новые подробности операция СБУ; обновлено 16:04
16:04 6860
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 4549
Азербайджан и Армения вместе к евреям
Азербайджан и Армения вместе к евреям наше поле зрения; все еще актуально
02:28 10510
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
13:55 3156
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем?
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем? новые подробности
11:28 3852
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так?
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так? доктор Бен Кларк и Гасан Набиев комментируют для haqqin.az
01:47 8472

ЭТО ВАЖНО

Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 5747
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
17:45 371
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13115
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 775
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 1969
Убийство полковника СБУ: новые подробности
Убийство полковника СБУ: новые подробности операция СБУ; обновлено 16:04
16:04 6860
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 4549
Азербайджан и Армения вместе к евреям
Азербайджан и Армения вместе к евреям наше поле зрения; все еще актуально
02:28 10510
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
13:55 3156
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем?
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем? новые подробности
11:28 3852
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так?
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так? доктор Бен Кларк и Гасан Набиев комментируют для haqqin.az
01:47 8472
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться