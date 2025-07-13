«Мечта» резко отвечает Европе на критику

Политический совет правящей партии «Грузинская мечта» негативно оценивает совместное заявление министров иностранных дел 17 стран Евросоюза и Великобритании, в котором выражена обеспокоенность ухудшением политической ситуации в Грузии.

В правящей партии Грузии считают, что заявление представляет собой «грубое и несправедливое» давление на грузинский народ и грузинскую демократию. «Заявление пронизано дезинформацией в духе советской пропаганды и ложными обвинениями, – говорится в тексте. – Призываем всех подписантов впредь подходить к подобным заявлениям с большей ответственностью».

«Атака на грузинский народ имеет лишь одну причину, грузинский народ не допустил прихода к власти коллективного «Национального движения», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».

Политсовет «Грузинской мечты» подчеркивает, что Грузия продолжит отстаивание своих национальных интересов.

При этом в партии власти заявили, что выражают «полную готовность к сотрудничеству с любым государством, которое построит отношения на основе справедливости и уважения суверенитета, так как важно понимать - Грузия нуждается в Европе, но и Европа нуждается в Грузии».

В заявлении от 11 июля главы МИД ЕС и Великобритании осудили недавние задержания в Грузии оппозиционных политиков и потребовали их освобождения.

Партия отвергает обвинения в несправедливых задержаниях протестующих и заявляет, что протесты конца 2023 года были попыткой насильственного свержения власти, якобы финансируемой из-за рубежа.

В заявлении «Грузинской мечты» говорится, что законы, принятые в последнее время, направлены на защиту суверенитета от иностранного влияния. Призыв к их отмене трактуется как вмешательство во внутренние дела Грузии: «Это грубое посягательство на парламентский суверенитет и оскорбление грузинского народа».