USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

«Мечта» резко отвечает Европе на критику

15:26 1132

Политический совет правящей партии «Грузинская мечта» негативно оценивает совместное заявление министров иностранных дел 17 стран Евросоюза и Великобритании, в котором выражена обеспокоенность ухудшением политической ситуации в Грузии.

В правящей партии Грузии считают, что заявление представляет собой «грубое и несправедливое» давление на грузинский народ и грузинскую демократию. «Заявление пронизано дезинформацией в духе советской пропаганды и ложными обвинениями, – говорится в тексте. – Призываем всех подписантов впредь подходить к подобным заявлениям с большей ответственностью».

«Атака на грузинский народ имеет лишь одну причину, грузинский народ не допустил прихода к власти коллективного «Национального движения», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».

Политсовет «Грузинской мечты» подчеркивает, что Грузия продолжит отстаивание своих национальных интересов.

При этом в партии власти заявили, что выражают «полную готовность к сотрудничеству с любым государством, которое построит отношения на основе справедливости и уважения суверенитета, так как важно понимать - Грузия нуждается в Европе, но и Европа нуждается в Грузии».

В заявлении от 11 июля главы МИД ЕС и Великобритании осудили недавние задержания в Грузии оппозиционных политиков и потребовали их освобождения.

Партия отвергает обвинения в несправедливых задержаниях протестующих и заявляет, что протесты конца 2023 года были попыткой насильственного свержения власти, якобы финансируемой из-за рубежа.

В заявлении «Грузинской мечты» говорится, что законы, принятые в последнее время, направлены на защиту суверенитета от иностранного влияния. Призыв к их отмене трактуется как вмешательство во внутренние дела Грузии: «Это грубое посягательство на парламентский суверенитет и оскорбление грузинского народа».

Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 5747
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
17:45 373
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13115
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 776
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 1969
Убийство полковника СБУ: новые подробности
Убийство полковника СБУ: новые подробности операция СБУ; обновлено 16:04
16:04 6861
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 4550
Азербайджан и Армения вместе к евреям
Азербайджан и Армения вместе к евреям наше поле зрения; все еще актуально
02:28 10511
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
13:55 3156
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем?
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем? новые подробности
11:28 3853
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так?
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так? доктор Бен Кларк и Гасан Набиев комментируют для haqqin.az
01:47 8474

ЭТО ВАЖНО

Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 5747
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети
17:45 373
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13115
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 776
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 1969
Убийство полковника СБУ: новые подробности
Убийство полковника СБУ: новые подробности операция СБУ; обновлено 16:04
16:04 6861
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 4550
Азербайджан и Армения вместе к евреям
Азербайджан и Армения вместе к евреям наше поле зрения; все еще актуально
02:28 10511
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
И русские, и украинцы продвигаются на фронте
13:55 3156
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем?
Что в Баку Сирия обсудила с Израилем? новые подробности
11:28 3853
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так?
Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так? доктор Бен Кларк и Гасан Набиев комментируют для haqqin.az
01:47 8474
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться