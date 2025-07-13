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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Ультраправые и мигранты устроили беспорядки в Испании

15:50 952

Накануне на юго-востоке Испании вспыхнули столкновения между ультраправыми группировками, местными жителями и мигрантами из Северной Африки. Причиной стало нападение на пожилого мужчину неизвестными лицами. Об этом пишет Reuters.

Как сообщили агентству местные чиновники, пять человек получили ранения, один арестован во время беспорядков в городе Торре-Пачеко. В воскресенье, 13 июля, в городе было спокойно, но, по данным чиновников, ожидаются новые аресты.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчины в одежде с ультраправыми символами и мигранты с марокканскими флагами бросают друг в друга предметы во время субботних ночных беспорядков.

Напряженность между местными жителями и мигрантами возросла после того, как в среду, 9 июля, на улице было совершено нападение на пожилого мужчину, который получил травмы. Причины нападения неизвестны, никто не арестован.

Представитель центрального правительства в этом районе заявила в эфире испанского государственного телевидения, что нападение расследуется. Она также осудила «язык вражды» и «подстрекательство к насилию» со стороны ультраправых группировок, прибывших в город, и заявила, что для борьбы с насилием будут привлечены дополнительные силы Гражданской гвардии. По данным местных властей, почти треть населения Торре-Пачеко – иностранцы. В окрестностях города, расположенного в регионе Мурсия, также проживает большое количество мигрантов, которые работают рабочими в сельском хозяйстве, одной из основ региональной экономики.

Тем временем ультраправые силы усиливают риторику. В соцсетях распространяются антимигрантские призывы, в основном направленные против марокканцев.

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