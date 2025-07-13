Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию

По словам президента, которые приводит РБК, ожидания России не оправдались, когда Запад не захотел считаться с интересами страны.

Одна из причин, почему Советский Союз распался, в том, что страна хотела более прочных отношений с Западом, став частью «цивилизованного мира», считает президент России Владимир Путин.

«СССР совершил аутодафе, сам себя ликвидировал; [тогда] в том числе... исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — рассказал Путин. Но, по его словам, на Западе решили, если СССР больше нет, то не следует «соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз».

По словам Путина, Запад пытался перекроить Россию под свои интересы после развала СССР. В конце концов «стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», утверждает президент РФ.

В 2024 году Путин говорил, что СССР распался прежде всего из-за внутренних причин.

Путин также заявил, что Россия постоянно предпринимала попытки наладить диалог с западными странами, чтобы не довести ситуацию до той, в которой отношения находятся сейчас.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин рассказал, что свою речь для Мюнхенской конференции в 2007 году написал по дороге в самолете. «Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал. Не потому, что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может, и я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», - цитирует Интерфакс Путина.

«…Повторяю: я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», - считает Путин.

Президент России в очередной раз заявил, что еще с 1990-х годов западные партнеры обещали не расширять НАТО на Восток, «а на каждом шагу врали, врали, обманывали, обманывали, делая вид, что ничего подобного не было».