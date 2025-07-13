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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Путин рассказал о привычке перед сном

17:17 1032

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не расстанется с привитой ему родителями в детстве привычкой выключать везде свет. Об этом он рассказал в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», передает РИА Новости.

По словам главы российского государства, эту привычку он унаследовал от своих родителей.

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — объяснил российский лидер.

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