Израильский удар по Газе: погибли стоявшие в очереди за водой дети

Их тела отправлены в больницу «Аль-Авда» в Нусейрате. В нее также госпитализировали 16 раненых, в том числе семерых детей, сообщил врач этой больницы. По словам очевидцев, беспилотник выпустил ракету по толпе людей, стоящих с пустыми канистрами рядом с цистерной с водой в лагере беженцев аль-Нусейрат.

В воскресенье в результате израильского авиаудара в центре Газы погибли десять человек, в том числе шесть детей, которые ждали своей очереди, чтобы наполнить канистры водой. Об этом информирует BBC со ссылкой на данные сотрудников экстренных служб.

Израильские военные пока не комментировали инцидент. На появившихся после удара видеозаписях, которые еще предстоит верифицировать, видны окровавленные дети и тела. Жители доставили раненых в больницу на автомобилях и запряженных ослами повозках, отмечает BBC.

Представитель Агентства гражданской обороны Газы сообщил, что в воскресенье в результате трех отдельных ударов по жилым зданиям в центре анклава и в городе Газа погибли еще 19 палестинцев.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в субботу в его полевой госпиталь в Рафахе поступили 132 пациента «с ранениями от огнестрельного оружия», 31 из которых скончался. МККК сообщил, что «подавляющее большинство» пациентов имели огнестрельные ранения, и что те, кто мог рассказать о произошедшем, сообщили, что пытались добраться до пунктов раздачи продовольствия.

По данным Красного Креста, с момента открытия новых пунктов раздачи продовольствия 27 мая в больнице прошли лечение более 3400 раненых, зарегистрировано более 250 смертей.

В субботу больница «Насер» на юге Газы сообщила, что 24 человека были убиты возле пункта распределения гуманитарной помощи, где, по словам свидетелей, израильские войска открыли огонь, когда люди пытались получить продовольствие.

Израильские военные признали, что инциденты, в которых пострадали мирные жители, имели место, и ЦАХАЛ работает над тем, чтобы «свести к минимуму возможные трения между населением и [израильскими] силами».

В пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что на данный момент зарегистрировано 789 смертей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. По данным Управления, 615 из них произошли вблизи объектов Гуманитарного фонда Газы (GHF), открытых 27 мая при поддержке США и Израиля и управляемых американскими частными охранными компаниями в военных зонах на юге и в центре Газы.

Глава GHF Джонни Мур ранее заявил BBC, что не отрицает гибель людей вблизи пунктов оказания помощи, но сказал, что «100% этих жертв объясняют близостью к пунктам GHF», а это «не соответствует действительности».