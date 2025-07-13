Фирдовси Умудов встретился в Грузии с президентами Международной и Европейской федераций

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов принял участие в церемонии открытия международного турнира Kakhi Cup 2025 в Грузии.
Выступая на церемонии, вице-президент рассказал о важности данного соревнования и отметил, что турнир с каждым годом становится все интереснее.
Умудов вручил памятные подарки от имени нашей Федерации президенту Федерации тяжелой атлетики Грузии 3-кратному олимпийскому чемпиону Лаше Талахадзе и еще одному легендарному грузинскому штангисту Кахи Кахиашвили.
Также представитель Азербайджана встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мухаммедом Джалудом и избранным в апреле этого года президентом Европейской федерации Астридом Хасани.
Напомним, несколько дней тому назад Фирдовси Умудов был избран в Консультативную группу Международной федерации, став советником Мохаммеда Джалуда.