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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

ХАМАС готов к уступкам

18:36 519

Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность вернуться к обсуждению предложенного Катаром в январе 2025 года плана по выводу израильских войск из сектора Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские источники.

Собеседники телеканала утверждают, что в ходе консультаций в Дохе представители ХАМАС подтвердили заинтересованность в возобновлении переговоров по катарской инициативе. Документ предполагает отвод израильской армии на 700 метров вглубь от границы анклава, а в отдельных районах - на 400 метров.

По информации источников, ХАМАС готов проявить определенную гибкость в отношении отдельных пунктов плана. Однако движение категорически отвергает присутствие израильских сил на так называемой оси «Мораг», проходящей с востока на запад между Рафахом и Хан-Юнисом. По мнению руководства ХАМАС, размещение войск в этом районе помешает возвращению в Рафах порядка 400 тысяч палестинцев.

6 июля при посредничестве Египта, Катара и США ХАМАС и Израиль возобновили переговорный процесс в Дохе, направленный на заключение соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников. Однако, как заявил 8 июля официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, полноценные переговоры еще не начались. По его словам, катарские и египетские посредники продолжают проводить консультации с обеими сторонами, стремясь устранить разногласия и согласовать рамки будущего диалога.

12 июля агентство Agence France-Presse сообщило со ссылкой на палестинские источники, что ключевым препятствием остается намерение Израиля сохранить военное присутствие в анклаве. По словам одного из собеседников, представленная израильской делегацией карта отвода войск фактически представляет собой план передислокации и перегруппировки. Согласно этой схеме, израильские подразделения останутся более чем на 40% территории сектора.

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