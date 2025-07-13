В России арестован Намик Мусаев

Федеральная служба безопасности задержала начальника полиции аэропорта в Нижнем Новгороде Намика Мусаева. Об этом сообщают российские издания.

Согласно сообщению, Мусаева подозревают в том, что он якобы помогал организовывать незаконный въезд мигрантов в Россию.

По данным следствия, подполковник Мусаев «создал схему, по которой мигранты за деньги попадали в страну. В деле могут быть замешаны еще 12 полицейских».

Утверждается, что у Мусаева были «тесные связи с азербайджанской диаспорой в регионе и, возможно, он использовал это в своих интересах».