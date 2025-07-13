Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий выступил с критикой в адрес американской газеты The New York Times, которая опубликовала репортаж из Курской области России. Он назвал «глупым решением» выпуск материала, созданного при содействии бойцов чеченского подразделения «Ахмат».

Репортаж журналистки Нанны Хайтман вышел 12 июля. В материале она рассказывает о поездке в Суджанский район Курской области, который, как утверждается, находился под контролем ВСУ с августа 2024 года до весны 2025-го. По словам Хайтман, она провела в регионе шесть дней, и «время от времени» ее сопровождали бойцы «Ахмата», которые, по версии материала, «сражались за освобождение района» и «помогали в эвакуации местных жителей».