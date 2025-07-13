Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий выступил с критикой в адрес американской газеты The New York Times, которая опубликовала репортаж из Курской области России. Он назвал «глупым решением» выпуск материала, созданного при содействии бойцов чеченского подразделения «Ахмат».
Репортаж журналистки Нанны Хайтман вышел 12 июля. В материале она рассказывает о поездке в Суджанский район Курской области, который, как утверждается, находился под контролем ВСУ с августа 2024 года до весны 2025-го. По словам Хайтман, она провела в регионе шесть дней, и «время от времени» ее сопровождали бойцы «Ахмата», которые, по версии материала, «сражались за освобождение района» и «помогали в эвакуации местных жителей».
В тексте описаны разрушения и тела погибших в гражданской одежде. Приведены позиции обеих сторон: Россия обвиняет ВСУ в убийстве мирных жителей, тогда как Украина утверждает, что ее военные соблюдали нормы международного гуманитарного права и оказывали помощь населению.
«Люди, с которыми я разговаривала и которые находились в Судже во время оккупации, в целом сообщали об уважительном отношении со стороны украинских сил, включая оказание медицинской и другой помощи», — пишет Хайтман.
Георгий Тихий резко отреагировал на публикацию, обвинив редакцию в содействии российской пропаганде:
«Это не баланс и не «обратная сторона истории». Это просто позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение», — отметил он в соцсети X, добавив, что такое решение напоминает «манипуляции уровня Дюранти».