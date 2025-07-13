Генсек НАТО летит в США перед важным заявлением Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля. 15 июля он встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, сообщает пресс-служба НАТО.

Причина визита официально не раскрывается, однако Трамп ранее заявил в интервью NBC News, что США готовы поставлять Украине оружие через НАТО. Кроме того, он пообещал сделать «важное заявление по России» в понедельник, пишет Reuters.

Отмечается, что до сих пор администрация Трампа поставляла Украине лишь те виды вооружений, которые одобрил бывший президент Джо Байден, известный своей поддержкой Киева.