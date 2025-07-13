USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Генсек НАТО летит в США перед важным заявлением Трампа

20:02 393

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля. 15 июля он встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, сообщает пресс-служба НАТО.

Причина визита официально не раскрывается, однако Трамп ранее заявил в интервью NBC News, что США готовы поставлять Украине оружие через НАТО. Кроме того, он пообещал сделать «важное заявление по России» в понедельник, пишет Reuters.

Отмечается, что до сих пор администрация Трампа поставляла Украине лишь те виды вооружений, которые одобрил бывший президент Джо Байден, известный своей поддержкой Киева.

Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото
20:07 917
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку видео; обновлено 19:39
19:39 2272
Европа платит России больше, чем помогает Украине
Европа платит России больше, чем помогает Украине
19:44 826
В России арестован Намик Мусаев
В России арестован Намик Мусаев
18:46 3982
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 5668
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана обновлено 18:37
18:37 10600
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков?
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков? новость дополнена
16:43 2789
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 7699
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13654
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 1394
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 3464

ЭТО ВАЖНО

Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото
20:07 917
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку видео; обновлено 19:39
19:39 2272
Европа платит России больше, чем помогает Украине
Европа платит России больше, чем помогает Украине
19:44 826
В России арестован Намик Мусаев
В России арестован Намик Мусаев
18:46 3982
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 5668
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана обновлено 18:37
18:37 10600
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков?
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков? новость дополнена
16:43 2789
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 7699
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13654
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 1394
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 3464
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться