Пожар в центре Баку

В Баку загорелось здание на улице Аббаса Саххата, 40.
Об этом haqqin.az сообщили жильцы дома.
По их словам, на место прибыли пожарные расчеты.
В Баку загорелось здание на улице Аббаса Саххата, 40.
Об этом haqqin.az сообщили жильцы дома.
По их словам, на место прибыли пожарные расчеты.
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