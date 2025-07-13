Стрельба на Запорожской АЭС

В заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси эта стрельба названа «последним признаком военных действий, потенциально представляющих угрозу ядерной безопасности и стабильности».

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его сотрудники на Запорожской атомной электростанции прошлой ночью слышали «несколько сотен» выстрелов из огнестрельного оружия, передает BBC.

«Большое число выстрелов, которые неоднократно звучали в течение часа, начиная с 22:00 по местному времени, были необычным явлением», — отметил Гросси, ссылаясь на сотрудников агентства, работающих на станции.

Во время инспекции объекта в воскресенье утром группа МАГАТЭ обнаружила множество гильз от огнестрельного оружия рядом с 5-м и 6-м реакторами ЗАЭС. При этом, по словам Гросси, «не было признаков разбитых окон или другого физического ущерба».

Агентство запросило дополнительную информацию об инциденте.

«Очевидно, что подобные военные действия недопустимы вблизи крупной атомной электростанции», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар, где проживают сотрудники станции, находятся под контролем российских войск с весны 2022 года. Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в обстрелах территории АЭС.

МАГАТЭ также отмечает, что в последнее время в районе станции зафиксировано несколько ударов дронами, что вызывает серьезные опасения.