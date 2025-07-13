USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Стрельба на Запорожской АЭС

20:20 411

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его сотрудники на Запорожской атомной электростанции прошлой ночью слышали «несколько сотен» выстрелов из огнестрельного оружия, передает BBC.

В заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси эта стрельба названа «последним признаком военных действий, потенциально представляющих угрозу ядерной безопасности и стабильности».

«Большое число выстрелов, которые неоднократно звучали в течение часа, начиная с 22:00 по местному времени, были необычным явлением», — отметил Гросси, ссылаясь на сотрудников агентства, работающих на станции.

Во время инспекции объекта в воскресенье утром группа МАГАТЭ обнаружила множество гильз от огнестрельного оружия рядом с 5-м и 6-м реакторами ЗАЭС. При этом, по словам Гросси, «не было признаков разбитых окон или другого физического ущерба».

Агентство запросило дополнительную информацию об инциденте.

«Очевидно, что подобные военные действия недопустимы вблизи крупной атомной электростанции», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар, где проживают сотрудники станции, находятся под контролем российских войск с весны 2022 года. Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в обстрелах территории АЭС.

МАГАТЭ также отмечает, что в последнее время в районе станции зафиксировано несколько ударов дронами, что вызывает серьезные опасения.

Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото
20:07 924
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку видео; обновлено 19:39
19:39 2273
Европа платит России больше, чем помогает Украине
Европа платит России больше, чем помогает Украине
19:44 829
В России арестован Намик Мусаев
В России арестован Намик Мусаев
18:46 3985
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 5669
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана обновлено 18:37
18:37 10601
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков?
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков? новость дополнена
16:43 2789
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 7700
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13654
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 1394
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 3465

ЭТО ВАЖНО

Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку фото
20:07 924
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку
Израильский удар по Газе: погибли стоявшие за водой дети. ЦАХАЛ признал ошибку видео; обновлено 19:39
19:39 2273
Европа платит России больше, чем помогает Украине
Европа платит России больше, чем помогает Украине
19:44 829
В России арестован Намик Мусаев
В России арестован Намик Мусаев
18:46 3985
Разрушаются две древние мечети Азербайджана
Разрушаются две древние мечети Азербайджана наши беды
13:20 5669
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана
Пезешкиан был ранен в результате израильского удара. Реакция Ирана обновлено 18:37
18:37 10601
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков?
Что будет с десятками тысяч курдских боевиков? новость дополнена
16:43 2789
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
Израильский пилот на грани провала над Тегераном
14:31 7700
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина
Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина горячая тема; все еще актуально
03:00 13654
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
Турция внимательно следит за переговорами Азербайджана и Армении
16:52 1394
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
Путин вспомнил распад СССР, мюнхенскую речь и как Запад «обманывал» Россию
16:25 3465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться