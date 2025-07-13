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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

В Италии обвинили фон дер Ляйен в пошлинах США

20:34 91

Замминистра труда Италии и представитель партии «Лига» Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение пошлин США на европейский экспорт на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Мы попали в эту ситуацию по вине Европы, управляемой фон дер Ляйен. Ее политика с самого начала провальна — вспомните автомобильный сектор и «зеленый переход». Все это ведет к потере рабочих мест. А теперь она еще и ведет переговоры с США», — цитирует его La Repubblica.

Дуригон добавил, что «Лига» разделяет позицию президента США Дональда Трампа по миграции и защите экономики. При этом он выступил против жесткой линии Брюсселя:

«Мы не поддерживаем угрозы ответных пошлин. ЕС должен дать странам больше свободы в переговорах».

«Лига» и ее лидер Маттео Сальвини давно критикуют фон дер Ляйен. Евродепутаты партии голосовали против ее переизбрания и поддержали резолюцию о недоверии. Премьер-министр Джорджа Мелони также скептически оценивает «зеленый переход», называя его «вредоносной идеологией».

Ранее Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа 30% пошлин на весь импорт из ЕС. В Еврокомиссии предупредили, что это подорвет ключевые трансатлантические цепочки и пообещали готовить ответные меры, продолжая попытки достичь договоренности.

Мелони подверглась критике внутри страны за неспособность повлиять на политику США, однако в Риме отмечают, что мандат на торговые переговоры с Вашингтоном есть только у Еврокомиссии.

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