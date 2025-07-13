В Италии обвинили фон дер Ляйен в пошлинах США

«Мы попали в эту ситуацию по вине Европы, управляемой фон дер Ляйен. Ее политика с самого начала провальна — вспомните автомобильный сектор и «зеленый переход». Все это ведет к потере рабочих мест. А теперь она еще и ведет переговоры с США», — цитирует его La Repubblica.

Замминистра труда Италии и представитель партии «Лига» Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение пошлин США на европейский экспорт на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Дуригон добавил, что «Лига» разделяет позицию президента США Дональда Трампа по миграции и защите экономики. При этом он выступил против жесткой линии Брюсселя:

«Мы не поддерживаем угрозы ответных пошлин. ЕС должен дать странам больше свободы в переговорах».

«Лига» и ее лидер Маттео Сальвини давно критикуют фон дер Ляйен. Евродепутаты партии голосовали против ее переизбрания и поддержали резолюцию о недоверии. Премьер-министр Джорджа Мелони также скептически оценивает «зеленый переход», называя его «вредоносной идеологией».

Ранее Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа 30% пошлин на весь импорт из ЕС. В Еврокомиссии предупредили, что это подорвет ключевые трансатлантические цепочки и пообещали готовить ответные меры, продолжая попытки достичь договоренности.

Мелони подверглась критике внутри страны за неспособность повлиять на политику США, однако в Риме отмечают, что мандат на торговые переговоры с Вашингтоном есть только у Еврокомиссии.