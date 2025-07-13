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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

В Германии заговорили о возвращении срочной службы

20:46 744

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение в стране всеобщей воинской повинности.

«Я являюсь сторонником всеобщего призыва, потому что, с учетом меняющейся ситуации в сфере безопасности в Европе, с учетом того, что идет война, и тех выводов, которые мы сделали, для лучшей защиты необходимо кадровое усиление Бундесвера», — заявил Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF. По его словам, этого можно добиться только за счет привлечения большего числа молодых людей к военной службе.

При этом президент считает, что служба должна стать более привлекательной. Он выразил сомнение, что численность армии можно увеличить исключительно за счет добровольцев. «Никто, включая министра обороны, не может быть уверен, что этого будет достаточно», — пояснил он.

Штайнмайер отметил, что обсуждение вопроса о возвращении призыва необходимо начинать уже сейчас, даже если его нельзя ввести немедленно: после отмены в 2011 году были закрыты казармы, а персонал, занимавшийся подготовкой призывников, уволен.

«Если добровольцев окажется недостаточно, мы, возможно, должны будем вернуться к иной форме призыва — отличной от той, что была раньше», — добавил он. Президент подчеркнул, что Германия должна сделать собственные выводы из войны в Украине. «В Европе идет настоящая война», — заявил он.

В коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СДПГ отсутствует упоминание воинской повинности. Там говорится лишь о намерении создать «новую привлекательную форму службы», основанную на добровольности.

Дискуссия о возвращении к призыву в Германии усилилась после публикации требований НАТО увеличить численность Бундесвера на 50–60 тыс. человек. Сейчас в армии ФРГ служат около 181 тыс. военнослужащих. Обязательный призыв был отменен в июле 2011 года — страна перешла к полностью профессиональной армии.

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