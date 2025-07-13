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В Британии разбился частный самолет после взлета

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20:59 1031

13 июля в аэропорту Лондон Саутенд (Великобритания) произошла авиакатастрофа с участием частного самолета, предположительно, Beech B200 Super King Air.

Инцидент случился около 16:00 по местному времени вскоре после взлета. Самолет направлялся в Нидерланды. Свидетели сообщили о мощном взрыве и огненном шаре над взлетно-посадочной полосой.

На место прибыли полиция и экстренные службы. Вблизи аэропорта были эвакуированы два спортклуба. По предварительным данным, на борту могли находиться до 12 человек, информация о пострадавших уточняется.

Аэропорт был закрыт, все рейсы отменены. Причины катастрофы пока неизвестны. Начато расследование.

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