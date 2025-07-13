США готовят «кувалду» для Трампа

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ситуация вокруг войны в Украине приближается к поворотному моменту.
Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.
«В течение нескольких месяцев президент Трамп пытался подтолкнуть Путина к переговорам. Он оставлял дверь открытой для дипломатии, но эта дверь скоро закроется», — отметил Грэм.
По его словам, в ближайшее время ожидаются важные заявления, в том числе касающиеся поставок оружия Украине. Сенатор также упомянул соглашение о разработке полезных ископаемых на украинской территории, «потенциально стоящее триллионы долларов», а также планы более активного использования замороженных российских активов.
«Путин просчитался. Он рассчитывал, что США и Европа устанут. Но НАТО стало только сильнее и сплоченнее. Мы на пороге введения самых жёстких санкций в истории США. Это будет настоящая «кувалда» в руках Трампа», — добавил он.
*** 21:12
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) считает, что темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании CBS.
Грэму задали вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп использовать порядка $3,85 млрд, выделенных прежней администрацией Джо Байдена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего поставлять вооружения иностранным партнерам без согласования с Конгрессом в чрезвычайных ситуациях. «Я думаю, что он воспользуется правом [передать оружие посредством] PDA», - заявил Грэм, выразив мнение, что этих средств будет недостаточно.
«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине, чтобы помочь им обороняться. Я также ожидаю, что в ближайшее время президент Трамп получит возможность вводить санкции и пошлины, которые ранее были недоступны», - продолжил сенатор, охарактеризовав возможные меры как «кувалду, которая появится у Трампа». По его словам, новые ограничения могут коснуться в первую очередь Китая, Индии и Бразилии.
Ранее CBS сообщила со ссылкой на источники, что Трамп впервые с начала своего президентского срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины. Телекомпания допускает, что президент воспользуется $3,85 млрд, оставшимися от предыдущей администрации. Газета Politico в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета вооружений и техники на сотни миллионов долларов. Аналогичные данные распространило агентство Reuters, отмечая, что объем новых поставок может достичь $300 млн.
2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставки Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного США в Киеве Джона Гинкеля, а президент Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп 3 июля заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, подчеркнув, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля он фактически объявил о возобновлении поставок оружия и техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио 10 июля заявил, что поставки вооружений Украине продолжаются согласно согласованному с Конгрессом графику. По его словам, «подавляющие объемы военной помощи» никогда не ставились на паузу.