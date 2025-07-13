США готовят «кувалду» для Трампа

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ситуация вокруг войны в Украине приближается к поворотному моменту. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS. «В течение нескольких месяцев президент Трамп пытался подтолкнуть Путина к переговорам. Он оставлял дверь открытой для дипломатии, но эта дверь скоро закроется», — отметил Грэм. По его словам, в ближайшее время ожидаются важные заявления, в том числе касающиеся поставок оружия Украине. Сенатор также упомянул соглашение о разработке полезных ископаемых на украинской территории, «потенциально стоящее триллионы долларов», а также планы более активного использования замороженных российских активов. «Путин просчитался. Он рассчитывал, что США и Европа устанут. Но НАТО стало только сильнее и сплоченнее. Мы на пороге введения самых жёстких санкций в истории США. Это будет настоящая «кувалда» в руках Трампа», — добавил он.

*** 21:12 Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) считает, что темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании CBS. Грэму задали вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп использовать порядка $3,85 млрд, выделенных прежней администрацией Джо Байдена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего поставлять вооружения иностранным партнерам без согласования с Конгрессом в чрезвычайных ситуациях. «Я думаю, что он воспользуется правом [передать оружие посредством] PDA», - заявил Грэм, выразив мнение, что этих средств будет недостаточно.