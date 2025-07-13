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Биткоин обновил рекорд

21:26 851

Курс биткоина 13 июля превысил отметку $119 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

В течение дня стоимость криптовалюты достигала $119 216. По состоянию на 18:26 мск биткоин торговался на уровне $119 015, прибавив 1,37%. Впервые отметку $118 тыс. он преодолел 11 июля. За месяц рост составил 12,9%.

Аналитики объясняют скачок инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка и растущим интересом со стороны других стран. При этом большинство других криптовалют с начала года подешевели на 30–50%.

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