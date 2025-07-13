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Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России

21:39 1961

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не достигли ожидаемых результатов в летней кампании, а Украина продолжит активную оборону и подготовку новых ударов по целям на территории России.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Зеленского, на совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым обсуждалась ситуация на ключевых участках фронта — в частности, на Покровском и Новопавловском направлениях, а также в Запорожской, Харьковской областях и приграничных районах Сумской области.

«Каждая попытка наступления российских сил завершается неудачей благодаря стойкости наших подразделений и эффективной обороне. Украина будет и дальше действовать активно, в том числе в глубине территории противника. Готовим новые дальнобойные удары», — заявил он.

Также, по словам президента, украинская сторона продолжит жестко реагировать на удары по гражданской инфраструктуре. Зеленский сообщил, что, по докладу командования, уничтожены участники удара, в результате которого в Херсонской области погиб годовалый ребенок.

Кроме того, на совещании обсуждалась подготовка к визиту в Украину спецпосланника президента США Кита Келлога, а также вопросы поставок вооружения и расширения совместного производства с международными партнерами.

Зеленский отметил, что в настоящее время около 40% оборонной продукции производится в Украине, и подчеркнул намерение увеличить этот показатель. В этой связи он анонсировал изменения в сфере регулирования, финансирования и кадровой политики.

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