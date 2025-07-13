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Азербайджан обыграл в финале американок и выиграл этап в Бухаресте

Отдел спорта
21:49 738

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 стала победительницей этапа Женской серии FIBA в Бухаресте.

В финале команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер встречалась с американским клубом «Сиэтл». Встреча завершилась со счетом 21:18.

Брианна Фрейзер была признана лучшим игроком турнира.

Сегодня на пути к финалу Азербайджан в четвертьфинале обыграл сборную Китая (21:17), а в полуфинале румынский «Рапид» (21:18).

Напомним, наша сборная начала турнир с квалификации, где обыграла японский клуб «Цукуба» (21:10) и швейцарскую «Лозанну» (21:11). Затем в основной стадии команда взяла верх над Сингапуром (22:10) и Украиной (21:20). 

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