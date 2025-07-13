Франция наращивает военную мощь

Об этом он сообщил в обращении к военнослужащим, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна удвоит военные расходы раньше запланированного срока - уже к 2027 году, а не к 2030-му, как предполагалось ранее.

«Дополнительно €3,5 млрд пойдут на оборону в 2026 году, еще €3 млрд - в 2027-м. Таким образом, оборонный бюджет достигнет €64 млрд - вдвое больше, чем в 2017 году», — отметил глава государства.

По действующему бюджету на 2025 год военные расходы Франции составляют €50,5 млрд. В 2017 году, когда Макрон стал президентом, они равнялись €32,3 млрд.

Президент подчеркнул, что приоритетом остается усиление боеспособности армии: пополнение запасов боеприпасов, включая управляемые, развитие артиллерии и высокоточных вооружений, увеличение числа беспилотников и средств РЭБ, а также усиление ПВО и космических возможностей.

Макрон также анонсировал меры по расширению военного резерва и привлечению молодежи в армию. Подробности этих инициатив будут озвучены осенью.

«С 1945 года свобода ни разу не подвергалась такой угрозе. Будущее Европы зависит от решений, которые мы принимаем сегодня», — подчеркнул президент Франции.