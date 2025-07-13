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Фронт в Украине застыл из-за дронов

13 июля 2025, 23:32 1234

FPV-дроны оказали заметное влияние на ход боевых действий в Украине, замедлив продвижение сторон по всей линии фронта.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, дроны оказались более точными и дешевыми в производстве по сравнению с ракетами, хоть и уступают им по разрушительной силе. В зоне в пределах 19 км от линии соприкосновения практически любой объект может стать целью для таких беспилотников.

Газета отмечает, что российские военные первыми начали использовать FPV-дроны с оптоволоконным кабелем, что стало ключевой адаптацией к условиям конфликта. Это решение позволило избежать помех в управлении и повысило эффективность применения дронов.

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