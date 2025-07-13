Стрельба в церкви США: стрелок ликвидирован

В штате Кентукки (США) произошла серия инцидентов, включая стрельбу в баптистской церкви и перестрелку с полицейским. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.
«Поступила информация о серии происшествий в Лексингтоне с участием одного подозреваемого. В их числе — перестрелка с патрульным и стрельба в баптистской церкви на Ричмонд-роуд. Есть множество пострадавших, включая полицейского. Все доставлены в больницы», — написал Бешир.
Позже агентство Reuters со ссылкой на полицию штата сообщило, что подозреваемый погиб. Как уточняет местное издание Lexington Herald-Leader, утром в воскресенье стрелок открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс, а затем поехал в церковь, расположенную в 27 км, где начал стрельбу по прихожанам. Полиция ликвидировала его на месте.
Мотивы нападения и точное число пострадавших пока неизвестны. Власти продолжают расследование.