Стрельба в церкви США: стрелок ликвидирован

В штате Кентукки (США) произошла серия инцидентов, включая стрельбу в баптистской церкви и перестрелку с полицейским. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

«Поступила информация о серии происшествий в Лексингтоне с участием одного подозреваемого. В их числе — перестрелка с патрульным и стрельба в баптистской церкви на Ричмонд-роуд. Есть множество пострадавших, включая полицейского. Все доставлены в больницы», — написал Бешир.