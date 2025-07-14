Мерц раскритиковал действия Израиля в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ситуацию в палестинском анклаве неприемлемой и заявил, что уже несколько недель выражает недовольство действиями Израиля в секторе Газа.
«Мне не нравится то, что уже много недель делает правительство Израиля в секторе Газа», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD. Он отметил, что несколько раз обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Надеюсь, что мы, европейцы, вместе с американцами сможем найти решение, которое в итоге приведет к урегулированию конфликта на основе создания двух государств», — подчеркнул канцлер.
По его словам, палестинцы имеют право на место для жизни. «То, как сейчас обстоят дела в секторе Газа, неприемлемо», — резюмировал Мерц.
18 мая израильская армия объявила о начале широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона» в северных и южных районах сектора Газа. Целью операции заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.