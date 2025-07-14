Мерц раскритиковал действия Израиля в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ситуацию в палестинском анклаве неприемлемой и заявил, что уже несколько недель выражает недовольство действиями Израиля в секторе Газа.

«Мне не нравится то, что уже много недель делает правительство Израиля в секторе Газа», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD. Он отметил, что несколько раз обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Надеюсь, что мы, европейцы, вместе с американцами сможем найти решение, которое в итоге приведет к урегулированию конфликта на основе создания двух государств», — подчеркнул канцлер.