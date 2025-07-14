Кость в горле России: примирение армян и азербайджанцев

Не побоюсь показаться излишне оптимистичным, но Южный Кавказ еще никогда не был так близок к миру, как сегодня. Азербайджан и Армения, более тридцати лет смотревшие друг на друга исключительно сквозь прорези автоматных прицелов, подошли к окончанию конфронтации на расстояние вытянутой руки. Пока между двумя странами нет ни официального мира, ни открытого Зангезурского коридора — того самого, стратегически важного для обеих сторон. Но теперь все это уже не выглядит как мечта утопистов, сегодня это уже вопрос времени. Исторический визит Никола Пашиняна в Турцию и его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым доказали: две страны, истерзанные десятилетиями вражды, похоже, избрали путь примирения, который, что бы там ни говорили злопыхатели и скептики, рано или поздно приведет к желанной цели.

Именно этот процесс с плохо скрываемыми тревогой и ревностью наблюдает третий лишний – Россия, которой мир на Южном Кавказе как кость в горле. Империям выгодно, когда соседи вгрызаются друг другу в глотки, ведь только так они сохраняют власть. Чем больше хаоса, тем шире коридоры влияния. Но если Баку и Ереван сумеют договориться, если Армения, перестав бояться «тюркского вторжения», получит шанс на развитие и станет частью глобальных логистических маршрутов, у Москвы попросту не останется рычагов давления. Армения и Азербайджан уже ясно дают понять: бывшая метрополия больше не может обращаться с ними как с зависимыми территориями. Баку и Ереван, каждый на свой лад, заявили Москве: «Мы не чье-то подбрюшье, мы — независимые государства». Впрочем, и забывать, с кем две южнокавказские республики имеют дело, тоже не стоит. Россия — агрессивная, мощная и опасная держава, которая сегодня завязла в Украине, но однажды неизбежно сумеет выбраться из тупика, в который сама себя загнала. И тогда начнутся ответные меры. Какие именно — не скажет никто. Но в одном можно быть уверенным на сто процентов: Кремль попытается использовать экономическое давление, начнет бить по торговле, душить денежные переводы, устраивать облавы на диаспоры. Первые признаки мы уже видим: внезапные «бактерии», обнаруженные в армянских и азербайджанских продуктах, усилившиеся преследования азербайджанцев в российских регионах… Пока это только прощупывание почвы, пробные шары. Но стоит лишь кому-то там, наверху, дать отмашку — и карающая экономическая машина закрутится на полные обороты.

Здесь важно понимать, что уязвимость у двух стран разная. Азербайджан больше, богаче и увереннее. Его экспорт в Россию составил в 2024 году 1,1 миллиарда долларов, из которых 600 миллионов — овощи и фрукты. Прежде всего, легендарные азербайджанские помидоры. Значительная сумма, но не критическая. Что же касается переводов, то тут ситуация парадоксальная: несмотря на то, что в России проживает около двух миллионов азербайджанцев, они отсылают на родину всего около 500 миллионов долларов в год — смехотворная цифра для десятимиллионного государства. Так что, даже если Кремль перекроет каналы денежных переводов, особой трагедии не произойдет. Большинство представителей азербайджанской диаспоры являются гражданами РФ, выслать их невозможно, а неформальные платформы для переводов практически не отслеживаются. Иначе обстоят дела у Армении, где все намного сложнее. Население в три-четыре раза меньше, чем в Азербайджане, а зависимость от России — катастрофическая. В 2024 году экспорт из Армении в Россию достиг 3,1 миллиарда долларов. Это в 3,5 раза больше, чем у Азербайджана. А теперь — шок: Армения также экспортирует по всему миру драгоценные металлы и ювелирные изделия с драгоценными камнями на сумму… 8 миллиардов долларов! Вы не ослышались, восемь миллиардов! При том, что в стране нет таких месторождений. На самом деле, речь идет о реэкспорте российского золота и алмазов. Такая вот тайна за семью печатями, которую, впрочем, никто особо не скрывает – секрет Полишинеля. Еще одной ахиллесовой пятой Армении является ее российская диаспора. Те же два миллиона армян, живущих в России, ежегодно отправляют домой 3,8 миллиарда долларов. Для страны с населением 2,5 миллиона человек это критически важные деньги. И если переводы будут блокированы, это ударит по Армении куда сильнее, чем любые санкции.