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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Россияне запустили «Шахеды» по Украине

00:40 271

Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами. В нескольких областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

Основное направление полета беспилотников — Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. Некоторые дроны движутся по границе Харьковской и Днепропетровской областей на северо-запад.

Отмечена угроза для Полтавской области, а также Каменского и Днепровского районов. Новые группы дронов зафиксированы на границе Сумской и Харьковской областей — курс юго-западный и юго-восточный.

Также сообщается о движении дронов в направлении Павлограда и Полтавы. Жителям рекомендуют укрыться. В Запорожской области активны вражеские разведывательные БПЛА — по ним работает ПВО.

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