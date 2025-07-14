Россияне запустили «Шахеды» по Украине

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

Основное направление полета беспилотников — Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. Некоторые дроны движутся по границе Харьковской и Днепропетровской областей на северо-запад.

Отмечена угроза для Полтавской области, а также Каменского и Днепровского районов. Новые группы дронов зафиксированы на границе Сумской и Харьковской областей — курс юго-западный и юго-восточный.

Также сообщается о движении дронов в направлении Павлограда и Полтавы. Жителям рекомендуют укрыться. В Запорожской области активны вражеские разведывательные БПЛА — по ним работает ПВО.