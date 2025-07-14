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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Украина открывает свои хранилища для азербайджанского газа

новый поворот
Отдел экономики
00:50 386

Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и уже предложила Баку использовать свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом заявил министр энергетики этой страны Герман Галущенко.

С таким заявлением украинский министр выступил по итогам визита в Баку, который состоялся на основе договоренностей, достигнутых в ходе последнего телефонного разговора президентов Азербайджана и Украины. Ильхам Алиев и Владимир Зеленский заявили о намерении расширять двустороннее сотрудничество в различных сферах.

Использование украинских ПХГ даст возможность продавать азербайджанский газ не только по заранее заключенным долгосрочным контрактам, но и через биржевые торги

«С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали протокол заседания межправительственной комиссии и дорожную карту — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину. Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал Галущенко на своей странице в Facebook, комментируя итоги поездки в Баку.

Напомним, что вопрос поставок азербайджанского газа в Украину, как и использование украинских подземных хранилищ газа, обсуждался в январе во время встречи Зеленского и Алиева в Давосе. Это направление сотрудничества стало новым аспектом энергетического взаимодействия двух стран. Ранее велись переговоры о том, чтобы российский газ закупался Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и далее транзитом поставлялся в Европу через Украину. Однако с 1 января 2025 года Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою территорию. Речь идет о ежегодных объемах в 13–14 миллиардов кубометров.

Ранее газ, поставляемый через Украину, в основном получали Словакия, Венгрия и Сербия. Чтобы избежать кризиса в их газоснабжении, Киев еще с середины прошлого года при поддержке Брюсселя предложил заменить российское «голубое топливо» азербайджанским. Однако реализовать этот план не удалось: у Азербайджана не оказалось достаточного объема дополнительных экспортных мощностей, а если бы они и были, то доставить газ по украинским трубопроводам можно было бы только транзитом через Россию.

Вопрос поставок азербайджанского газа в Украину, как и использование украинских подземных хранилищ газа, обсуждался в январе во время встречи Зеленского и Алиева в Давосе

Тем не менее в ходе переговоров министров энергетики обсуждались и другие возможные маршруты поставок азербайджанского газа в Украину. Наиболее реалистичным вариантом считается Балканский маршрут через Румынию, по которому можно осуществлять поставки не только в Украину, но и в Молдову.

Кроме того, использование украинских подземных хранилищ создает дополнительный потенциал для экспорта азербайджанского газа на европейский рынок. Украина располагает крупнейшими в Европе подземными газохранилищами. Азербайджан, в свою очередь, планирует увеличить объемы экспорта в Европу на 10–14 миллиардов кубометров и разработал концепцию экономии внутреннего потребления для высвобождения этих объемов.

Использование украинских ПХГ даст возможность продавать азербайджанский газ не только по заранее заключенным долгосрочным контрактам, но и через биржевые торги. Это означает более высокую цену и большую прибыль.

При этом растет и собственный спрос Украины на азербайджанский газ. В Киеве признают проблемы с подготовкой к новому отопительному сезону. По итогам прошлого сезона в украинских ПХГ остались рекордно низкие запасы газа, что вынудило завершить отопительный период досрочно.

Прекращение транзита российского газа также увеличило потребность страны в техническом газе для поддержания давления в системе. На этом фоне, а также из-за резкого сокращения собственной добычи, Украина вынуждена наращивать импорт. По словам Зеленского, чтобы избежать дефицита, стране необходимо закупить «голубое топливо» на сумму около 1 миллиарда евро.

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