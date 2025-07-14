Украина открывает свои хранилища для азербайджанского газа

Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и уже предложила Баку использовать свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом заявил министр энергетики этой страны Герман Галущенко. С таким заявлением украинский министр выступил по итогам визита в Баку, который состоялся на основе договоренностей, достигнутых в ходе последнего телефонного разговора президентов Азербайджана и Украины. Ильхам Алиев и Владимир Зеленский заявили о намерении расширять двустороннее сотрудничество в различных сферах.

«С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали протокол заседания межправительственной комиссии и дорожную карту — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину. Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал Галущенко на своей странице в Facebook, комментируя итоги поездки в Баку. Напомним, что вопрос поставок азербайджанского газа в Украину, как и использование украинских подземных хранилищ газа, обсуждался в январе во время встречи Зеленского и Алиева в Давосе. Это направление сотрудничества стало новым аспектом энергетического взаимодействия двух стран. Ранее велись переговоры о том, чтобы российский газ закупался Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и далее транзитом поставлялся в Европу через Украину. Однако с 1 января 2025 года Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою территорию. Речь идет о ежегодных объемах в 13–14 миллиардов кубометров. Ранее газ, поставляемый через Украину, в основном получали Словакия, Венгрия и Сербия. Чтобы избежать кризиса в их газоснабжении, Киев еще с середины прошлого года при поддержке Брюсселя предложил заменить российское «голубое топливо» азербайджанским. Однако реализовать этот план не удалось: у Азербайджана не оказалось достаточного объема дополнительных экспортных мощностей, а если бы они и были, то доставить газ по украинским трубопроводам можно было бы только транзитом через Россию.