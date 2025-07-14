Смертельные столкновения в Сирии

В мухафазе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии вспыхнули интенсивные вооруженные столкновения между ополченцами-друзами и представителями местных бедуинских племен, сообщают местные СМИ.
По предварительным оценкам, в результате боев 13 человек погибли и 40 получили ранения.
Сообщается, что ополченцы-друзы взяли под контроль преимущественно бедуинский район Аль-Маквас. Тем временем боевики из бедуинских племен захватили окраины города Ат-Тирех в сельской местности.
Сирийские силы безопасности перебрасывают туда подкрепления.
July 13, 2025
July 13, 2025