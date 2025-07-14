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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Смертельные столкновения в Сирии

видео; новость дополнена
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В мухафазе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии вспыхнули интенсивные вооруженные столкновения между ополченцами-друзами и представителями местных бедуинских племен, сообщают местные СМИ.

По предварительным оценкам, в результате боев 13 человек погибли и 40 получили ранения.

Сообщается, что ополченцы-друзы взяли под контроль преимущественно бедуинский район Аль-Маквас. Тем временем боевики из бедуинских племен захватили окраины города Ат-Тирех в сельской местности.

Сирийские силы безопасности перебрасывают туда подкрепления.

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