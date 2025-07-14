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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

В Москве избили американку, сбежавшую от расизма в США

фото; видео
01:44 1004

Афроамериканка Франсин Вилла, переехавшая в Россию, спасаясь от расизма и полицейского насилия в США, оказалась жертвой нападения в Москве.

По словам женщины, ее сосед систематически оскорблял ее из-за цвета кожи, а затем жестоко избил. Вилла утверждает, что неоднократно обращалась в полицию, однако реакции не последовало. Сейчас она находится в больнице.

Ранее российские государственные СМИ снимали о ней репортажи, в которых женщина рассказывала, что чувствует себя в России в безопасности и находит здесь свободу.

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