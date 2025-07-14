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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Карапетян бросает вызов Пашиняну

10:13 2442

Находящийся под арестом владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян объявил о начале формирования собственной политической команды. Соответствующее заявление бизнесмена опубликовано на странице его адвокатов в соцсетях.

«Формирование нашей политической команды стартовало», — говорится в сообщении. Карапетян подтвердил намерение создать в Армении «принципиально новую политическую силу» и подчеркнул, что с уважением относится ко всем оппозиционным движениям, выступающим против политики премьер-министра Никола Пашиняна. При этом он отметил, что имеет собственное видение будущего страны.

По его словам, «даже в нынешней администрации работают профессионалы, которые не разделяют ценности правящей команды, но пока не видят выхода из сложившейся ситуации».

«Мы отвергнем «черно-белое» и другие искусственные разделения, которые эти власти навязали обществу, внеся раскол и ослабив страну», — отметил он.

Самвел Карапетян был арестован 18 июня на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными.

После его заявления власти объявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». Парламент Армении принял соответствующие законы. В офисах ГК «Ташир» прошли обыски и аресты.

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