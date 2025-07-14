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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

В Крыму хотели взорвать одного из топовых российских офицеров

10:16 1475

В Крыму агенты ФСБ задержали девушку, которая якобы должна была подорвать одного из старших офицеров Минобороны России, пишут российские СМИ.

Утверждается, что задержанная была завербована Службой безопасности Украины.

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