В Крыму хотели взорвать одного из топовых российских офицеров

В Крыму агенты ФСБ задержали девушку, которая якобы должна была подорвать одного из старших офицеров Минобороны России, пишут российские СМИ.
Утверждается, что задержанная была завербована Службой безопасности Украины.
В Крыму агенты ФСБ задержали девушку, которая якобы должна была подорвать одного из старших офицеров Минобороны России, пишут российские СМИ.
Утверждается, что задержанная была завербована Службой безопасности Украины.
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