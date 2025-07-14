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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель

10:21 1951

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 июля отправился с рабочим визитом в Брюссель, сообщают армянские СМИ.

В рамках визита сегодня состоится трехсторонняя встреча главы армянского правительства с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также запланированы переговоры Пашиняна с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Цель визита и предполагаемая повестка переговоров официально не раскрываются, однако, по данным СМИ, в центре обсуждений — перспективы углубления сотрудничества Армении с Евросоюзом.

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