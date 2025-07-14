Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии

Однодневный официальный визит в Азербайджан президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа ознаменовал начало новой эпохи в отношениях между Дамаском и Баку. Визит прошел стремительно, однако его политическое и экономическое значение трудно переоценить. Визит и переговоры между главами государства демонстрируют растущие амбиции азербайджанской дипломатии и ее способность формировать повестку дня в пространстве Черноморско-Каспийского региона. Как ранее сообщал haqqin.az, центральным событием визита стало подписание меморандума между Министерством энергетики Сирии и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, предусматривающего изучение возможности поставок азербайджанского газа в Сирию в объеме до 1,5–2 миллиардов кубометров в год, а также содействие SOCAR в разработке нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Что особенно важно в контексте завершившегося в мае текущего года в Турции – строительство газопровода Килис – Алеппо мощностью до 2 миллиардов кубометров в год. Этот трубопровод обеспечивает подачу газа на электростанции Алеппо и уже рассматривается вопрос его продления до Хомса — центра сирийской промышленности. Вдобавок Турция поставляет в Алеппо до 200 мегаватт электроэнергии, что является частью масштабной программы восстановления энергетической инфраструктуры Сирии.

Но, возможно, самым значимым элементом переговоров между президентами Ильхамом Алиевым и Ахмедом аш-Шараа стала дискуссия о создании всеобъемлющей программы поддержки и развития сирийской экономики, в которой Баку выступил не только, как региональный партнер, но и как центр международной координации. Как известно, с мая текущего года Азербайджан возглавляет Совет управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР) — стратегически важной институции, аккумулирующей финансовые ресурсы исламского мира. Азербайджан уже получил возможность предлагать инициативы в отношении таких стран, как Сирия и Афганистан, причем делает это на уровне Совета доноров ИБР. А в 2026 году столица Азербайджана примет сразу несколько ключевых международных мероприятий - ежегодное заседание Совета управляющих ИБР, Генеральную ассамблею Международной исламской корпорации по торговле и финансированию (ITFC), Советы управляющих ICIEC и ICD, а также 19-е заседание Генеральной Ассамблеи Фонда исламской солидарности в целях развития (ISFD). Для Дамаска участие в этих форумах — возможность не только получить доступ к международным финансовым потокам, но и заново интегрироваться в инфраструктуру исламского инвестиционного сообщества.

Снятие санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза открывает перед Сирией окно возможностей. В число потенциальных доноров восстановления Сирийской Арабской Республики входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, а также европейские державы, прежде всего, Франция и Германия. Параллельно в Сирию активно заходит Китай. В частности, в мае был подписан Меморандум о взаимопонимании между сирийским Управлением сухопутных и морских портов и инвестиционной компанией КНР. В рамках меморандума предусмотрены инвестиции в промышленную зону Хасия в провинции Хомс и индустриальный кластер Адра под Дамаском. В этих условиях инициатива Баку воспринимается как дополнительный гарантийный механизм. В глазах международных игроков Азербайджан в связке с Турцией выступает не только как источник ресурсов, но и в качестве политически стабильной платформы для трансформации сирийской экономики в рамках региональных и исламских интеграционных проектов. Следует подчеркнуть, что сирийская экономика действительно нуждается в радикальной реабилитации. По оценкам Всемирного банка, только за период с 2011 по 2016 год совокупный ущерб валовому внутреннему продукту этой страны составил 226 миллиардов долларов — эквивалент четырех экономик довоенной Сирии. Сегодня почти все сирийцы живут за чертой бедности: 75 процентов населения выживает, зарабатывая в день меньше 3,65 доллара, а 33 процента живут в условиях крайней нищеты, получая ежесуточно меньше 2,15 доллара. Словом, восстановление экономики Сирии возможно сегодня только при возвращении контроля над ключевыми источниками национального дохода, прежде всего над нефтяными месторождениями на востоке страны.