Кровавая ночь в Сирии

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В провинции Ас-Суэйда на юге Сирии в результате ожесточенных столкновений между бедуинскими и друзскими общинами погибли не менее 37 человек, более 50 получили ранения. Об этом сообщает мониторинговая группа Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По данным организации, среди погибших — 27 представителей друзской общины, включая двоих детей, а также 10 бедуинов. Кроме того, пострадали не менее 100 человек.

Столкновения между этническими меньшинствами вспыхнули на фоне обострения давних территориальных и межобщинных противоречий.

Официальный Дамаск заявил о намерении вмешаться в конфликт, задействовав правительственные силы для стабилизации ситуации и прекращения кровопролития. По информации, лидеры друзов и бедуинов призывают к прекращению вооруженных столкновений.

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