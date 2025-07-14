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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Биткоин установил исторический максимум

10:41 747

Курс криптовалюты биткоин превысил 120 тысяч долларов в ночь на 14 июля, следует из данных криптобиржи Binance. По состоянию на 09:30 по Баку биткоин стоил более 122 тысяч долларов.

Рост курса этой криптовалюты, который продолжается уже несколько дней, отмечало агентство Reuters, аналитики связывают это с интересом к биткоину со стороны институциональных инвесторов.

С начала 2025 года, напоминает Reuters, стоимость биткоина выросла почти на 25%. Предыдущую отметку – 110 тысяч долларов – эта криптовалюта преодолела 22 мая.

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