Беларусь сбила российский дрон

В субботу, 12 июля, белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили российский ударный дрон, который летел в Украину, пишут российские СМИ. Согласно информации, ударный беспилотник типа «Гербер» был обнаружен вертолетом Ми-24, который выполнял задачу по контролю воздушного пространства Беларуси.

Как сообщают источники в украинской разведке, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника. Вертолет белорусской армии во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Сообщается, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Гомельской области.