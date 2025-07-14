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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Беларусь сбила российский дрон

10:41 1448

В субботу, 12 июля, белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили российский ударный дрон, который летел в Украину, пишут российские СМИ. Согласно информации, ударный беспилотник типа «Гербер» был обнаружен вертолетом Ми-24, который выполнял задачу по контролю воздушного пространства Беларуси.

Как сообщают источники в украинской разведке, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника. Вертолет белорусской армии во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Сообщается, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Гомельской области.

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