Массовые аресты в Турции

В 20 провинциях Турции проведена масштабная операция против террористической организации FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая на своей странице в соцсети X.

По его словам, в рамках операций, проведенных за последние две недели, в том числе в Анкаре, Бурсе и Измире, были задержаны 50 подозреваемых. Из них 33 человека арестованы, в отношении еще пятерых вынесены постановления о судебном контроле, а по остальным продолжаются процессуальные действия.

Как отмечается, задержанные подозреваются в причастности к «действующей структуре» организации FETÖ, поддержании связи с ее руководством через таксофоны, финансировании террористической деятельности, а также в распространении пропаганды FETÖ через аккаунты в социальных сетях.