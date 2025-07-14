Массовые аресты в Турции

В 20 провинциях Турции проведена масштабная операция против террористической организации FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая на своей странице в соцсети X.
"FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2025
🔻33'ü TUTUKLANDI.
🔻5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda,
➡️ 910 kişi Tutuklandı.
➡️… pic.twitter.com/pNvEKOlzJd
По его словам, в рамках операций, проведенных за последние две недели, в том числе в Анкаре, Бурсе и Измире, были задержаны 50 подозреваемых. Из них 33 человека арестованы, в отношении еще пятерых вынесены постановления о судебном контроле, а по остальным продолжаются процессуальные действия.
Как отмечается, задержанные подозреваются в причастности к «действующей структуре» организации FETÖ, поддержании связи с ее руководством через таксофоны, финансировании террористической деятельности, а также в распространении пропаганды FETÖ через аккаунты в социальных сетях.