У Эрдогана назвали три причины для новой конституции

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум изложил в социальных сетях три основные причины, по которым, по его мнению, стране необходима новая конституция.

По словам Учума, первая причина — устаревшая основа действующего Основного закона. Из 154 статей конституции 1982 года 103 за 43 года либо не претерпели изменений, либо были пересмотрены минимально. Таким образом, почти три четверти документа остаются наследием военного переворота. Вместо продолжения точечных правок Учум предлагает заново пересмотреть оставшиеся статьи.

Вторая причина — фрагментарность проведенных реформ. В текст конституции были внесены разрозненные нововведения, такие как переход к президентской системе, введение института индивидуальных жалоб и упразднение военных судов. В результате, по словам Учума, положения документа вступают в противоречие друг с другом, а используемая терминология стала непоследовательной. По его мнению, стране необходим цельный документ с четкой структурой прав, свобод и системы власти.

Третья причина — несоответствие конституции потребностям общества. Учум подчеркнул, что речь идет не о том, что действующий Основной закон мешает власти, — вопрос в том, способен ли он обеспечивать надежные гарантии государству, нации и преемственности институтов. Новая конституция, по его словам, должна объединить различные слои общества и отражать их общее представление о будущем.

Советник президента пообещал продолжить обсуждение и представить, каким образом предлагаемые изменения соответствуют ожиданиям граждан.