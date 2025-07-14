У ЕС все готово для новых санкций против России

Представители Европейского союза могут 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, который будет включать в себя снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом Reuters сообщили четыре источника в ЕС. Они уточнили, что все элементы пакета были предварительно согласованы, но у одного из государств-членов Евросоюза остались технические возражения по поводу нового потолка цен.

По словам собеседников агентства, по итогам встречи 16 июля ЕС рассчитывает достичь полного соглашения, а 15 июля предполагается одобрить его на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Источники сообщили, что они также договорились о динамическом ценовом механизме для ограничения цен на нефть из России. Один из собеседников рассказал, что первоначальная цена составит около $47 за баррель (средняя цена на российскую нефть за последние 22 недели минус 15%).

Цена будет пересматриваться каждые шесть месяцев, а не раз в три месяца, как предлагалось ранее. Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести плавающее ограничение цен на российскую нефть на уровне 15% ниже средней рыночной цены за предыдущие три месяца. Словакия согласилась с новыми мерами, но ожидает от ЕК, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены, сообщили источники Reuters.

Для принятия санкций требуется единогласное решение стран-членов ЕС. Ограничение цен на нефть из России «Большой семерки» (G7) было первоначально согласовано в декабре 2022 года. Оно запрещает торговлю российской нефтью, перевозимой танкерами, если цена превышает $60 за баррель, а также запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям работать с нефтегрузами по всему миру, если они продаются по цене выше установленного лимита.

Представители стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в конце июня не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России. Вето на новый пакет санкций ЕС на саммите наложил премьер Словакии Роберт Фицо. Словакия объяснила такое решение недопустимостью запрета на покупку российского природного газа и нефти. В Кремле все санкции против России считают незаконными, требуя их отмены.