Нетаньяху отказался строить город для палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил инициативу министра обороны Исраэля Каца по созданию гуманитарного города в южной части сектора Газа. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Решение было принято на заседании кабинета в воскресенье вечером, где обсуждался план переселения 600 000 палестинцев в специально отстроенный безопасный район.

Против проекта выступило командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), указав на высокую стоимость строительства и риск для операций по освобождению заложников. По мнению военных, реализация подобного проекта может быть воспринята ХАМАС как сигнал к временной паузе в боевых действиях и возможность перегруппировки.

ЦАХАЛ также представил график, согласно которому на возведение города потребуется от нескольких месяцев до года. В ответ премьер-министр Нетаньяху заявил начальнику Генштаба Эялю Замиру: «Я просил реалистичный план!»

Нетаньяху поручил военным подготовить альтернативные предложения, которые будут быстрее и дешевле.