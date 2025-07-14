USD 1.7000
EUR 1.9847
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Нетаньяху отказался строить город для палестинцев

11:10 695

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил инициативу министра обороны Исраэля Каца по созданию гуманитарного города в южной части сектора Газа. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Решение было принято на заседании кабинета в воскресенье вечером, где обсуждался план переселения 600 000 палестинцев в специально отстроенный безопасный район.

Против проекта выступило командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), указав на высокую стоимость строительства и риск для операций по освобождению заложников. По мнению военных, реализация подобного проекта может быть воспринята ХАМАС как сигнал к временной паузе в боевых действиях и возможность перегруппировки.

ЦАХАЛ также представил график, согласно которому на возведение города потребуется от нескольких месяцев до года. В ответ премьер-министр Нетаньяху заявил начальнику Генштаба Эялю Замиру: «Я просил реалистичный план!»

Нетаньяху поручил военным подготовить альтернативные предложения, которые будут быстрее и дешевле.

Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
12:02 587
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии наша аналитика
10:21 1686
Макрон придумал кабалу для канаков
Макрон придумал кабалу для канаков горячая тема; все еще актуально
00:01 3921
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
11:18 1167
Кровавая ночь в Сирии
Кровавая ночь в Сирии видео
10:34 2055
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ все еще актуально
13 июля 2025, 23:05 19887
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
10:21 1962
Карапетян бросает вызов Пашиняну
Карапетян бросает вызов Пашиняну
10:13 2456
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
10:01 3136
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов все еще актуально
13 июля 2025, 22:30 11864
Российская армия в Узбекистане
Российская армия в Узбекистане видео
10:06 3212

ЭТО ВАЖНО

Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
12:02 587
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии наша аналитика
10:21 1686
Макрон придумал кабалу для канаков
Макрон придумал кабалу для канаков горячая тема; все еще актуально
00:01 3921
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
11:18 1167
Кровавая ночь в Сирии
Кровавая ночь в Сирии видео
10:34 2055
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ все еще актуально
13 июля 2025, 23:05 19887
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
10:21 1962
Карапетян бросает вызов Пашиняну
Карапетян бросает вызов Пашиняну
10:13 2456
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
10:01 3136
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов все еще актуально
13 июля 2025, 22:30 11864
Российская армия в Узбекистане
Российская армия в Узбекистане видео
10:06 3212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться