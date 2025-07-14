Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты

Сегодня президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который может включать ракеты большой дальности. Об этом изданию Axios сообщили два источника, знакомых с планами.

«План, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву» - говорится в статье. Однако источники не в курсе, принято ли окончательное решение.

Инициатива по вооружению будет представлена на встрече Трампа и генсека НАТО Марко Рютте, который приедет в Вашингтон.

Идея подразумевает, что европейские страны будут платить за произведенное в США оружие, которое отправят в Украину (о такой схеме уже дважды заявлял и сам Трамп).

«Одним из факторов, убедивших Трампа пойти по этому пути, стал телефонный звонок 3 июля, в ходе которого (президент России Владимир) Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны», - заявляют собеседники.

Также, по их словам, об оружии на деньги Европы просил у Трампа (украинский лидер Владимир) Зеленский на недавнем саммите НАТО.

«Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», - заявил источник.