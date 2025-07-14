Россия атаковала Сумы: есть жертвы

В Сумской области Украины в результате российской атаки погибли два человека и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

«В Шосткинской общине в результате ударов БПЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин — 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли на месте от полученных ранений», — сообщил глава ОВА.

Кроме того, пострадали четыре жителя одного из многоквартирных домов. Среди раненых — 7-летний ребенок. По словам Григорова, госпитализированы 30-летняя мать с сыном, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также была прооперирована еще одна 30-летняя женщина. Еще один пострадавший — 30-летний мужчина — проходит амбулаторное лечение.

В результате атаки в Шостке разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены около 30 жилых и нежилых зданий, включая многоэтажные и частные дома.

Кроме того, в Сумской общине в результате попадания БПЛА возник масштабный пожар в нежилом здании. Обошлось без пострадавших.