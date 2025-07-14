USD 1.7000
EUR 1.9847
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Россия атаковала Сумы: есть жертвы

видео
11:20 509

В Сумской области Украины в результате российской атаки погибли два человека и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

«В Шосткинской общине в результате ударов БПЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин — 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли на месте от полученных ранений», — сообщил глава ОВА.

Кроме того, пострадали четыре жителя одного из многоквартирных домов. Среди раненых — 7-летний ребенок. По словам Григорова, госпитализированы 30-летняя мать с сыном, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также была прооперирована еще одна 30-летняя женщина. Еще один пострадавший — 30-летний мужчина — проходит амбулаторное лечение.

В результате атаки в Шостке разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены около 30 жилых и нежилых зданий, включая многоэтажные и частные дома.

Кроме того, в Сумской общине в результате попадания БПЛА возник масштабный пожар в нежилом здании. Обошлось без пострадавших.

Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
12:02 594
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии наша аналитика
10:21 1691
Макрон придумал кабалу для канаков
Макрон придумал кабалу для канаков горячая тема; все еще актуально
00:01 3922
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
11:18 1171
Кровавая ночь в Сирии
Кровавая ночь в Сирии видео
10:34 2057
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ все еще актуально
13 июля 2025, 23:05 19889
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
10:21 1963
Карапетян бросает вызов Пашиняну
Карапетян бросает вызов Пашиняну
10:13 2460
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
10:01 3140
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов все еще актуально
13 июля 2025, 22:30 11866
Российская армия в Узбекистане
Российская армия в Узбекистане видео
10:06 3216

ЭТО ВАЖНО

Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
Уголовное дело против известного врача Джахида Шахбазова
12:02 594
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии
Тогда Гейдар Алиев для Сирии… А теперь Ильхам Алиев для Сирии наша аналитика
10:21 1691
Макрон придумал кабалу для канаков
Макрон придумал кабалу для канаков горячая тема; все еще актуально
00:01 3922
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
Трамп сегодня может передать Украине дальнобойные ракеты
11:18 1171
Кровавая ночь в Сирии
Кровавая ночь в Сирии видео
10:34 2057
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ
Гулиева и Гюльализаде подозреваются в убийстве полковника СБУ все еще актуально
13 июля 2025, 23:05 19889
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
Армения выбирает Европу. Пашинян отправился в Брюссель
10:21 1963
Карапетян бросает вызов Пашиняну
Карапетян бросает вызов Пашиняну
10:13 2460
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
Трамп: Я недоволен Путиным. Украина получит оружие
10:01 3140
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов
В России продолжаются аресты азербайджанских бизнесменов все еще актуально
13 июля 2025, 22:30 11866
Российская армия в Узбекистане
Российская армия в Узбекистане видео
10:06 3216
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться