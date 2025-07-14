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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Cеверокорейцы научились воевать в Украине

11:25 937

Северная Корея «значительно» усовершенствовала возможности своей армии после шести месяцев участия в боевых действиях в Украине. Согласно данным украинской разведки, предоставленным The Times, армия КНДР повысила точность баллистических ракет, развила навыки ведения войны с использованием беспилотных летательных аппаратов и ускорила производство современного оружия при поддержке ведущих российских ученых.

«Сотрудничество с Россией предоставило Северной Корее широкие возможности для модернизации вооруженных сил. В частности, подразделения Корейской народной армии получили реальный опыт ведения современной войны, усовершенствовали ядерный ракетный потенциал, наладили производство современных систем вооружений, укрепили военно-морские силы и расширили возможности сбора разведывательной информации» — говорится в оценке Главного управления разведки (ГУР).

Отмечается, что армия КНДР представляет «более серьезную угрозу для Южной Кореи и дислоцированных там американских войск, чем когда-либо прежде». «Вероятно, в будущем готовность КНДР применять военную силу во внешней политике будет возрастать. Этому способствует отсутствие решительной реакции со стороны США и их европейских и азиатских союзников на участие войск КНДР в Украине, а также присоединение Северной Кореи к более широкой стратегии России и Китая, направленной на глобальное перенапряжение возможностей США», — подчеркивают в разведке.

Согласно отчету, в войне в Курской области России участвовали не менее 9500 северокорейских военнослужащих из четырех бригад. Все они — спецназовцы военной разведки или бойцы 11-го штурмового корпуса. Несмотря на гибель или ранения около 4000 северокорейских солдат, остальные быстро адаптировались: научились лучше маскироваться от атак дронов и эффективно использовать собственные беспилотники для улучшения обзора на поле боя. Эти навыки они переносят на родину.

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