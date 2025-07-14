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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Нефть стремительно дорожает

11:42 618

Утром в понедельник мировые цены на нефть демонстрируют сдержанный рост после уверенного подъема по итогам пятничных торгов и всей прошлой недели.

Согласно данным на 09:11 по Баку, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,18 (0,26 %) — до $70,54 за баррель. В пятницу эти контракты прибавили $1,72 (2,5 %), достигнув уровня $70,36.

Августовские фьючерсы на американскую нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к утру понедельника также поднялись на $0,18 (0,26 %) — до $68,63 за баррель. В ходе предыдущей сессии рост составил $1,88 (2,8 %), до $68,45 за баррель.

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке также выросла — на $1,19, или 1,6 %, и составила $75,59 за баррель.

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