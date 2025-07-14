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McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей шехидов и ветеранов

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11:48 206

McDonald’s Azərbaycan организовал для 14 школьников из семей шехидов и ветеранов — участников международных соревнований — отдых в летнем лагере Camphood.

Вместе с детьми в лагере находились также их матери. Программа включала отдых, общение и участие в развлекательных и образовательных мероприятиях.

Напомним, что ранее школьники при поддержке McDonald’s Azərbaycan приняли участие в двух международных олимпиадах — TIMO и IMEC, где заняли призовые места. Для этих детей McDonald’s Azərbaycan организовал отдых в летнем лагере Camphood в поселке Бильгя.

Программа лагеря включала разнообразные спортивные игры, творческие мастер-классы и образовательные сессии, которые помогли детям развить свои навыки и знания.

Особое внимание было уделено физическому состоянию участников и поддержанию хорошего настроения, что способствовало формированию в лагере доброжелательной атмосферы.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты.

Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, направленных на поддержку детей шехидов и ветеранов.

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