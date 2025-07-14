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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Работу Мецаморской АЭС в Армении возобновили

11:53 331

Мецаморская атомная электростанция вновь подключена к энергосистеме Армении после завершения ремонтных работ, сообщают армянские СМИ.

Станция была остановлена для технического обслуживания, ее запуск состоялся на сутки раньше запланированного срока – подключение к сети произошло накануне.

Мецаморская АЭС, построенная в 1970 году в сейсмоопасной зоне, на протяжении многих лет вызывает обеспокоенность у международных организаций. Эксперты неоднократно заявляли, что объект находится в технически изношенном состоянии и представляет потенциальную угрозу для Южного Кавказа.

Тем не менее власти Армении продолжают эксплуатацию станции, объясняя это стратегической необходимостью для энергетической независимости страны.

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