Работу Мецаморской АЭС в Армении возобновили

Станция была остановлена для технического обслуживания, ее запуск состоялся на сутки раньше запланированного срока – подключение к сети произошло накануне.

Мецаморская АЭС, построенная в 1970 году в сейсмоопасной зоне, на протяжении многих лет вызывает обеспокоенность у международных организаций. Эксперты неоднократно заявляли, что объект находится в технически изношенном состоянии и представляет потенциальную угрозу для Южного Кавказа.

Тем не менее власти Армении продолжают эксплуатацию станции, объясняя это стратегической необходимостью для энергетической независимости страны.