В Берлине судят врача: он убивал своих пациентов

Судебный процесс над врачом паллиативной медицины, который обвиняется в убийстве как минимум 15 пациентов, начался в Берлине. Дело рассматривается в земельном суде.

По данным следствия, 40-летний мужчина убивал пациентов в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Он вводил им анестетик и мышечный релаксант. Последний приводил к параличу дыхательных мышц и затем к остановке дыхания и смерти. Первой и самой молодой жертве было 25 лет, самой пожилой - 94 года. Правоохранительные органы проверяют еще 75 подозрительных случаев, не исключено, что жертв может быть гораздо больше.

Прокуратура считает, что врач действовал «из низких побуждений», убивая лиц, заведомо для него находившихся в беспомощном состоянии. Подозреваемый с августа 2024 года находится в следственном изоляторе.