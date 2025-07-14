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Российская разведка готовится к большой войне с Молдовой

14:05 2756

Служба внешней разведки РФ заявила о планах НАТО по «милитаризации» Молдовы. Там утверждают, что альянс ускоряет преобразование страны в передовой плац­дарм альянса на восточном фланге для противостояния с Россией.

В СВР в качестве доказательств заявили о модернизации аэродромов около границы с Украиной (Маркулешты, Бельцы) «для возможного приема большого числа боевой и военно-транспортной авиации»; переход на европейскую железнодорожную колею, строительство логистических хабов и складов для военной техники; «внедрение натовских стандартов, увеличение числа западных инструкторов, создание учебных центров».

«Однако главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий с российскими войсками. Для этого руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны», – сказали в СВР.

В заявлении также говорится, что президент Майя Санду якобы готова на полную интеграцию с альянсом после парламентских выборов 28 сентября в обмен на поддержку правящей партии «Действие и солидарность», что «превратит молдаван в пушечное мясо» в гипотетическом конфликте.

«Президента Санду давно и справедливо обвиняют в том, что она планомерно «скармливает» возглавляемую ею страну Румынии, гражданкой которой является. Теперь становится очевидно, что Санду и ее ок­ружение намерены пойти гораздо дальше, а именно отдать Молдову натовцам, чтобы они просто «стерли» ее о Россию», – добавили в СВР.

11 июля парламент Молдовы принял декларацию о «необратимости» евроинтеграции, которая была инициирована президентской партией «Действие и солидарность». Накануне лидер оппозиционного блока республики «Победа» Илан Шор заявил, что начинает сбор подписей за «союз» Молдовы с Россией. Он назвал смену геополитического вектора «единственным спасением» для страны.

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