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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Эстонцы cтреляют из HIMARS по Балтике

14:15 1049

Вооруженные силы Эстонии впервые отработали применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по целям в Балтийском море, сообщает телеканал ERR. Запуски производились с эстонского острова Сааремаа 11 июля. Учебные ракеты менее чем за минуту поразили морские цели, которые располагались на расстоянии 15 км.

«Максимальная дальность стрельбы у этой системы во много раз больше. А что касается точности — можно сказать, что мы способны стрелять очень далеко и попадать в ведро», — сказал фельдфебель ракетно-артиллерийского подразделения Маргус Орас.

Подготовка к эксплуатации систем HIMARS, которые прибыли в Эстонию весной, заняла у военных около четырех месяцев. По словам подполковника Рауно Вийтмана, артиллеристы успешно переквалифицировались в ракетчиков. «Сегодняшняя стрельба — историческое событие. Стреляли наши резервисты, и со всеми проблемами и волнением, возникшем при первом выстреле, мы справились сами», — отметил Вийтман.

До этого командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель заявлял, что системы HIMARS позволят эстонским военным поражать цели на недоступном ранее расстоянии, оставаясь при этом вне зоны досягаемости противника. Максимальная дальность стрельбы HIMARS составляет 300 км, что потенциально позволяет поражать цели вблизи российской границы, в том числе на территории Ленинградской области.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее говорил, что боевое применение HIMARS в Украине стало для России сдерживающим фактором, поскольку система обеспечивает возможность нанесения ударов вглубь территории противника. Эстония получила шесть высокоточных мобильных РСЗО в апреле 2025 года.

После этого началось обучение под руководством американских инструкторов. Также страна дополнительно приобрела ракеты большой дальности ATACMS. На покупку HIMARS Таллин потратил более $200 млн, что стало крупнейшей оборонной закупкой в истории Эстонии.

Другие страны Балтии тоже приняли решение вооружиться системами HIMARS на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Так, Литва закупила восемь установок РСЗО, первые из которых должны быть поставлены в 2025 году. Латвия, в свою очередь, заключила с США соглашение на поставку шести систем и ракет ATACMS до 2027 года.

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